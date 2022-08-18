Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 23:21Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Kopan elektrik teli üzerlerine düştü: 5 yaralı
[Fotograf: İHA]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kopan elektrik teli 5 kişinin üzerine düştü. Akıma kapılan kişiler hastaneye kaldırıldı.
Haydarahmet Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oturan A.E., İ.E., Y.E., H.E. ve E.E.'nin üzerlerine kopan elektrik teli düştü.
Elektrik telinin temas etmesi sonucu akıma kapılan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, çevrede önlem alarak inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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