Saat 20.30 sıralarında Taşköprü yolunun 12'nci kilometresindeki Hatipli Köyü mevkiinde kaza meydana geldi.

4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.