Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 21:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kastamonu'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
[Fotograf: İHA]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Saat 20.30 sıralarında Taşköprü yolunun 12'nci kilometresindeki Hatipli Köyü mevkiinde kaza meydana geldi.
4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kastamonu Trafik Kazası
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