Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 21:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Deli bal kazaya neden oldu
[Fotograf: İHA]
Otobüs şoförü kahvaltıda yediği deli baldan etkilenerek fenalaştı, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada can kaybı olmaması sevindirdi.
Rize'den Trabzon istikametine giden araçlar, Karadeniz Sahil Yolu Yomra ilçesi çıkışında kırmızı ışıkta beklerken, aynı yönde seyreden bir otobüs süratle bekleyen araçlara çarptı.
Otomobillerden biri, hızla gelen otobüsü fark edip son anda emniyet şeridine geçti ve kazadan kurtuldu. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu.
Tur otobüsü sürücüsü, kazaya kahvaltıda fazla tükettiği deli balın sebep olduğunu ve kırmızı ışığa yaklaşırken direksiyon başında fenalaştığını söyledi.
Kazada yaralan 5 kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor.
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