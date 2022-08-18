Mermerciler Sanayi Sitesi 14'üncü Cadde üzerinde bulunan ayakkabı tabanı ham maddesinin üretildiği 2 katlı iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını diğer iş yerlerine sıçramadan müdahale ederek söndürdü.

Herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.