Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hasta almaya giden ambulansın kavşakta otomobil ve kamyonetle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bozüyük Devlet Hastanesi'ne hasta almak için seyreden Ersin Özdemir idaresindeki ambulans, otogar kavşağında Veysel Kuyturka yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan Özdemir kontrolündeki ambulans, kavşak içinde kırmızı ışıkta duraklayan Hüseyin Cihangir Tüzün hakimiyetindeki kamyonete çarparak devrildi.
Sürücüler Özdemir ve Kuyturka ile araçlarda bulunan yolcular Şeyma Taşdemir ve Berk Atabay yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
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