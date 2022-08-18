Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 17:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yolun ortasına çalışır halde park ettiği kamyonda uyuyakaldı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Ümraniye'de hafriyat kamyonu şoförü aracını yolun ortasına park edip uyudu. Kamyon yaklaşık 2 saat çalışır haldeyken içinde uyuyan şoförü, itfaiye ekipleri uyandırdı.
Aşağı Dudullu Mahallesi Çoban Çeşme Caddesi'nde, hafriyat kamyonu şoförü Akın Akalın, aracını çalışır halde yolun ortasına park edip içinde uyuyakaldı.
Kamyonun çalışır halde olduğunu ve içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler ihbarda bulundu.
İtfaiye ve sağlık ekipleri araç içerisindeki Akın Akalın'a seslenerek durumunu anlamaya çalıştı.
[Fotoğraf: DHA]
Şoförü itfaiye ekipleri uyandırdı
Ekipler kamyonun camına vurarak Akalın'ı uyandırdı. Kamyonu yol kenarına park eden Akalın, araç içinde yaklaşık 2 saat uyuduğu için tedbir amaçlı ambulansa alındı.
Şoförün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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