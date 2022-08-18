Pazartesi günü Fatih Fevzipaşa Caddesi’nde, otobüsün arkasından elektrikli scooterın geldiğini görmeyen minibüs şoförü, karşı şeride dönmek isterken scooter sürücüsü ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli scooter sürücüsü karşı yola kadar savruldu.

O sırada caddeden hiçbir aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan elektrikli scooter sürücüsü ile minibüs şoförü arasında tartışma yaşandı.

“Bir araba gelmiş olsaydı ölebilirdi”

Yaşananları anlatan esnaf Mustafa Kağıt, “8-10 yaşlarında çocuklar kaldırımda bu araçlarla hızlı bir şekilde ilerliyor. Geçen burada bir kaza oldu. Tam benim önüme düştü. Diğer taraftan bir araba gelmiş olsaydı ölebilirdi” dedi.