Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi 1'inci Viyadük mevkiinde Yasin Arpacı idaresindeki sodyum bikarbonat yüklü tankerle Ramazan Ceylan yönetimindeki plastik kasa yüklü tır çarpıştı.

Çarpışmanın ardından tanker ve tırda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan tanker ve tır sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araçlardaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Kaza nedeniyle kapatılan otoyolun İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Otoyoldaki ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale dönecek.