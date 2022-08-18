Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda kaza: Araçlar alev aldı
[Fotograf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sodyum bikarbonat yüklü tankerle tır çarpıştı. Araçlarda yangın çıktı, 2 sürücü yaralandı. Otoyolun İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi 1'inci Viyadük mevkiinde Yasin Arpacı idaresindeki sodyum bikarbonat yüklü tankerle Ramazan Ceylan yönetimindeki plastik kasa yüklü tır çarpıştı.
Çarpışmanın ardından tanker ve tırda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan tanker ve tır sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araçlardaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ulaşım tek şeritten sağlanıyor
Kaza nedeniyle kapatılan otoyolun İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.
Otoyoldaki ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale dönecek.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
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