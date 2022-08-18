Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 21:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da traktör römorku devrildi: 8 yaralı
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi. Römorkta bulunan 23 kişiden 8'i yaralandı.
Fındık işçilerini taşıyan ve ehliyeti olmadığı belirlenen R.T.'nin kullandığı traktörün römorku, Başoğlu Mahallesi Camitepe mevkiinde yol kenarına devrildi.
Römorktakilerin yola savrulduğu kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Traktörün römorkunda 23 kişinin olduğu öğrenildi.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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