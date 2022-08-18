Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 22:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 40 dönüm ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü.
Akçakonak Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 40 dönüm ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü.
Etiketler: Aydın Orman Yangını
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