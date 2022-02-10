Etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, kenti komşu şehirlere bağlayan yolların kapatılmasına sebep olmuştu.

Konya-Ankara kara yolunun 25'inci kilometresinde karla mücadele çalışmalarını inceleyen Vali Vahdettin Özkan, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Metin Aytekin, Karayolları 3'üncü Bölge Müdürü Serdar Ateş, AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı.

"6 bin personelimiz sahada çalıştı"

Olumsuz hava şartları sebebiyle mağdur olan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Serdar Ateş, "Konya'mızdan Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Adana, Ankara istikametlerinde yüksek derecede bir buzlanma, don ve fırtına sebebiyle karla mücadelenin neredeyse imkansız olduğu bir gece yaşadık. Bütün ekiplerimiz kriz merkezinde bizim takibimizle, 6 bin personelimiz sahada çalıştı" dedi.

"Şu anda bütün yollarımızı açmış olduk"

Kentte Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, emniyet ve jandarma ekipleriyle, AFAD'ın titiz çalışmalarıyla karla mücadele edildiğini belirten Vali Özkan, "Organize şekilde çalışmalara devam ettik. Şu anda bütün yollarımızı açmış olduk. En son Ankara yolunda özellikle 25'inci kilometre ile 45'inci kilometre arasında fırtınanın fazla olduğu, karla mücadelenin çok zor olduğu bir lokasyonda görev yaptık. Vatandaşlarımızın da riske maruz kalmaması için birkaç saat onları misafir ettik" diye konuştu.

Şehir merkezi dışında kalan mahallelerde de yol açma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Özkan, Konya'yı komşu illere bağlayan yollarda araç geçişine izin verdiklerini, bu yollarda ikinci şeritleri de ulaşıma açma çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.