Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üst geçide takılan kamyon dorsesi otomobilin üstüne devrildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te, üst geçide takılan kamyon dorsesi seyir halindeki otomobilin üstüne devrildi. Kazada yaralanan olmadı.
Merkez Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde Abdulcabbar Butnar yönetimindeki kamyonun dorsesi yaya üst geçidine takıldı.
Dorse, Semir Hatlan'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmadı.
Kamyonda bulunan sıvı yağlar yola döküldü. Yol temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açılacak.
Etiketler: Trafik Kazası Gaziantep
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