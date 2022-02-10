Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yangında evde mahsur kalan anne ve kızı kurtarıldı
Uşak'ta bir depoda çıkan yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan anne ile 2 yaşındaki kızı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Necati Özen Caddesi'ndeki 2 katlı bir binanın bodrum katında, kullanılmayan bazı malzemelerin konulduğu depoda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Binanın ikinci katındaki dairede mahsur kalan Yasemin Yüksel ile 2 yaşındaki kızı İkra Yüksel, itfaiye ekipleri ve vatandaşların desteğiyle merdiven yardımıyla evin balkonundan indirildi.
Dumandan etkilenen anne ve kızı ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan yangına müdahale ederken hafif şekilde elinden yaralanan itfaiye çavuşuna ise sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
Binayı saran duman ise fanlarla tahliye edildi.
Etiketler: Yangın
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