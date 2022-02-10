Gölbaşı'nın Seğmenler Mahallesinde 3 ay önce yapılan asfalt yolda, yağışların ardından çökmeler oldu. Bunun üzerine yol, 10 gün önce araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Önceki gün ise yol tamamen çöktü. Yolun ulaşıma önceden kapatılmasıyla olası facia önlendi.

Belediye ekipleri, çöken bölgeyi kapatarak önlem aldı.

