Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 15:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da yol çöktü
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3 ay önce yapılan ve ufak çaplı hasarlar nedeniyle ulaşıma kapatılan yol tamamen çöktü.
Gölbaşı'nın Seğmenler Mahallesinde 3 ay önce yapılan asfalt yolda, yağışların ardından çökmeler oldu. Bunun üzerine yol, 10 gün önce araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Önceki gün ise yol tamamen çöktü. Yolun ulaşıma önceden kapatılmasıyla olası facia önlendi.
Belediye ekipleri, çöken bölgeyi kapatarak önlem aldı.
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