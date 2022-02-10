Valilik, kent merkezi ile ilçelerdeki yoğun kar yağışından dolayı 24 Ocak-10 Şubat tarihlerinde çatı hasarı ve toprak kaymasından dolayı 98 konutun AFAD teknik ekibi tarafından incelendiğini duyurdu.

Çalışma sonrasında 5 konuta kesin boşaltma kararı verildiği açıklandı:

"39 konuta geçici boşaltma kararı verilmiş ve 54 konutun önlem alması için de ilgili belediyeler yazıyla bilgilendirilmiştir. Kesin ve geçici boşaltılan konutlardaki vatandaşlarımız yakınlarının yanına ya da kamu misafirhanelerine yerleştirilmiştir. Açıkta kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Ayrıca, kesin ve geçici boşaltma verilen 44 konuta hasarları oranında AFAD Başkanlığı'ndan ödenek talep edilmiştir."

Kentte 6 Şubat'ta da 38 konut için boşaltma kararı alınmıştı