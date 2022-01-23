Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 02:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da yollar trafiğe kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımın aksamasına sebep oldu. Konya-Karaman kara yolu hariç tüm yollar ulaşıma kapatıldı.
Konya'da geç saatlerde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı. Trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.
Bölge trafik ekipleri Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya-Antalya, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir ve Konya-Adana kara yollarındaki araç geçişini durdurdu.
Karayolları ve belediye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Etiketler: Konya Trafik Kar Yağışı
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