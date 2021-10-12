Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da yolda kalan otomobili itmeye çalışan iki kişiye tır çarptı
[Fotoğraf: DHA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde yakıtı biten otomobile tırın çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
M.B. idaresindeki tır, Ereğli-Konya kara yolunda Kargacı Mahallesi yakınlarında, yakıtı biten otomobili itmeye çalışan Gökçe Kaya ve Mert Kocabaş'a çarptı.
Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü M.B. Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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