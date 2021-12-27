Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 11 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı.
Hikmet Kaya idaresindeki yolcu otobüsü, buzlanmanın olduğu Beyşehir-Konya kara yolunun 2. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile araçtaki 10 kişi yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Yolcu otobüsünün İstanbul'dan Konya'nın Bozkır ilçesine gittiği öğrenildi.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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