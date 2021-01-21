Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 23:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Hüyük ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Abdülkerim Ö. idaresindeki yolcu otobüsü, Beyşehir-Isparta kara yolunun 25. kilometresinde, Hüyük Yenice Mahallesi yol ayrımından ana yola çıkan Ahmet Tunç yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Ekiplerce otomobilden çıkarılan sürücünün cenazesi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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