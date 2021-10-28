Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 22:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Beyşehir-Isparta kara yolunun birinci kilometresinde, Dursun Y. idaresindeki yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Ebru B. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet C, Eda Ö, Savaş B, Hasan A, Hüseyin A. ve Mehmet Y. yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralılardan, hamile olduğu öğrenilen Eda Ö. ise burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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