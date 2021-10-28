Beyşehir-Isparta kara yolunun birinci kilometresinde, Dursun Y. idaresindeki yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Ebru B. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet C, Eda Ö, Savaş B, Hasan A, Hüseyin A. ve Mehmet Y. yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan, hamile olduğu öğrenilen Eda Ö. ise burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.