Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 22:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda, bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra kendi imkanlarıyla karaya çıkan 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler Yunanistan
Sıradaki Haber
Adana mavi kategorideki iller arasına geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz