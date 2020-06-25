Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da vakaların arttığı iki mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, iki mahallede uygulanan testlerde pozitif vakaların çıkması üzerine karantina uygulaması başlatıldı.
Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bölgesel karantina uygulaması devam ediyor.
Hadim ilçesine bağlı Yelmez ile Kalınağıl mahallelerinde yapılan testlerde, Covid-19 vakalarına rastlandı.
Bunun üzerine 2 mahalle de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.
Kararın ardından Yelmez ve Kalınağıl mahallelerinin giriş ve çıkışlarındaki yollar, belediye ekipleri tarafından toprak dökülerek kapatıldı.
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