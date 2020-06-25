Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili açıklama yaptı. Ersoy, AKM'nin sadece bir bina olmadığını söyleyerek, şunları anlattı:

"Dünyanın sayılı kültür merkezlerinin olduğu ülkelerdeki gibi merkez içinde bir konsept birim oluşturuluyor. Beyoğlu Kültür Yolu'nun yönetimini burada oluşturduğumuz komisyona bırakacağız. Beyoğlu Kültür Yolu'ndaki aktiviteleri bu komisyon üzerinden yöneteceğiz."

AKM'nin arkasında bir kültür sokağı olduğunu belirten Ersoy, "Burada kafeler, restoranlar, galeriler var. Uzun bir sokak. Orayı 24 saat yaşayan bir merkez haline getiriyoruz. Üstte 360 derece manzarası olan VIP bir restoranı olan, aşağıda da yine kafeler, restoranlar olacak. Müzesi, kütüphanesi olacak, cep sineması olacak. Bütün bunların yıl sonuna kadar inşaatını bitirerek, hayata geçirmiş olacağız" dedi.