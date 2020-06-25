Koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında taziye evleri de kapalı. Ancak Diyarbakır'da bazı cenaze sahipleri taziyeleri gizlice kabul edince vakalar arttı.

Din görevlisi Yusuf Durmaz, "Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı kalktıktan sonra adeta bu virüste bir patlama oldu. Dolayısıyla bunların sebebi araştırıldığında bu taziyeler, mevlitler, normal işte bu ziyaretler ile alakalı olduğu görüldü." dedi.

Taziye sahipleri evlerinde ziyaret ediliyor

Uyarıların dikkate alınmaması üzerine taziye ikna ekipleri kuruldu. Taziye ikna ekipleri, sağlık görevlisi, din görevlisi ve psikologlardan oluşuyor. Diyarbakır'daki sokakları kapı kapı dolaşan ekipler, taziye sahiplerini evinde ziyaret ediyor. Görevliler, acıları paylaşmak isterken yeni acılara sebebiyet verilmemesi konusunda uyarıyor.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Artık teknik imkanlarımız var telefonla görüntülü görüntüsüz birbirimize taziyede bulunabiliriz acımızı paylaşabiliriz. Ama ölümüze rahmet okutacağız diye dirimizi hasta etmek dirimizin ölüsüne vesile olmak dinen de vicdanen de doğru olmadığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Taziye ikna ekibinin çalışmaları cenaze sahipleri tarafından da olumlu karşılandı.

Farkındalık oluşturulmasıyla taziye kaynaklı vakaların azalması bekleniyor.