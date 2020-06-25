Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da zehir tacirlerine operasyon: 110 kilo 900 gram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i emekli polis, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen aracın içinden 110 kilo 900 gram esrar çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen teknik takip ve analiz sonucunda, kent merkezinde durdurulan iki araçta arama yapıldı.
Öncülük yapan araçtaki bir şüphelinin üstünde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira, arkadan gelen aracın bagaj kısmında ise paketler halinde 110 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda, aralarında 1'i emekli polis olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu malatya esrarSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 08:11
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