Haber Giriş: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 9 kişi hastanelik oldu
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bulunan bir huzurevinde kalan 9 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Huzurevi sakinlerinin hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Ereğli'de bulunan huzurevi sakinlerinde, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri başlayınca görevliler sağlık ekiplerine haber verdi.
Huzurevi sakinleri, ekipler tarafından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan huzurevi sakinlerinden 9 kişi, tedbir amacıyla müşahede altına alındı.
Huzurevi sakinlerinin bir gün önce yedikleri yemekten şikayetçi oldukları öğrenilirken, müşahede altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.
Etiketler: zonguldak zehirlenme EreğliSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 02:25
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