Haber Giriş: Kaynak: AA
Yaşlı kadının 77 bin lirasını almaya çalışan dolandırıcı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de telefonda kendisini polis gibi tanıtarak yaşlı bir kadının 77 bin 450 lira parasını çalmaya çalışan dolandırıcı yakalandı. İncelemelerde zanlının üzerinde 20 bin lira ele geçirildi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşayan F.İ'yi arayan şüpheli, banka hesabının terör örgütlerinin eline geçtiğini iddia ederek parasını çekip kendisine vermesini istedi.
Jandarma ekiplerinin takibinde olan şüpheli, F.İ'nin bankadan çektiği 77 bin 450 lirayı alırken suçüstü yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Zanlının üst aramasında 20 bin 600 lira ele geçirildi. Paranın, benzer yöntemle dolandırılan 72 yaşındaki E.K'ye ait olduğu belirlendi.
Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, paralar mağdurlara iade edildi.
Etiketler: mersin haber dolandırıcılık operasyonuSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 09:51
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