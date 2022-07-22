Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Konya'da iki araç ve iki adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, kent girişindeki uygulama noktalarından birinde şüphe üzerine durdurdukları iki araçta yaptığı aramalarda, 15 bin 150 captagon hap ele geçirdi.
Şüphelilerden 8'i tutuklandı
Merkez Meram ilçesinde ise belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonlarda 20 kök Hint keneviri ile bir miktar uyuşturucu hap ile 140 gram skunk bulundu.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Konya Narkotik Uyuşturucu
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