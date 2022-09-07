Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 02:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erkoç Deniz (31) yönetimindeki 19 AL 710 plakalı araç ile Harun Yılmaz (41) idaresindeki 42 ZB 392 plakalı otomobil, Seydişehir-Bozkır kara yolu Dumlupınar Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Mustafa Kul (55) ve Zeki Kul (61) yaralandı.
Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
Son Haberler
- 03:08
- 02:18
- 02:03
- 01:43
- 01:15
Sıradaki Haber
Tokat'ta belde belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz