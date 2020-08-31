Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Abdullah S. idaresindeki otomobil, Ilgın istikametinden Doğanhisar istikametine seyir halinde olan Abdullah A. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, Abdullah S. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Abdullah A. Doğanhisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Abdullah S'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Doğanhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Konya Doğanhisar Devlet HastanesiSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 22:32
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