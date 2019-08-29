Türkiye
Konya'da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü
29 Ağustos 2019 Perşembe 10:00 - Son Güncelleme 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:09
Konya'nın Karatay ilçesinde seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza Konya- Aksaray karayolunun 46'ncı kilometresinde meydana geldi.
Mustafa Abur idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Hamza Avcı yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.
Kazada otomobilin sürücüsü Abur ile otomobildeki Muhammet Tunahan Topal (25) hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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