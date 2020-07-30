Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Konya’nın Beyşehir ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor.
Konya'nın Dumanlı Mahallesi’ndeki Kavaklı bölgesinde bulunan ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye giden Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve iş makinesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Rüzgarın etkisi ve bölgenin sarp kayalıklı olması nedeniyle yangının kontrol altına alınamaması üzerine Antalya'dan gelen yangın söndürme uçağı ve helikopterler de yangına müdahalede bulunuyor.
Söndürme faaliyetleri sürüyor
Yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.
Yangın bölgesinde keçi otlatan besici Ömer Akın, dağlık alanda yükselen dumanı görerek yetkililere haber verdiğini söyledi.
Etiketler: orman yangını KonyaSon Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 18:14
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