Merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Saraçoğlu Caddesi üzerinde gece saatlerinde, seyir halinde olan Ö.Ö. idaresindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarı yıkılırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Araç hurdaya döndü

Kazada araçta bulunan ve yaralanan sürücü Ö.Ö., J.Ö. ve Z.B. ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar burada tedavi altına alındı.

Bahçe duvarına çarparak hurdaya dönen araç, polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.