Amasya Üçler Mahallesi'nde vatandaşlar, Polis Haftası dolayısıyla ekipler için farklı bir etkinlik planladı.

Amasya 112 Acil Çağrı Merkezini arayan mahalle muhtarı Coşan Aylak, mahallede büyük bir kavga olduğu bilgisini verdi.

Mahalleye giden ekipler, kendilerini bekleyen vatandaşların yaktığı maytaplar ve alkışlarıyla karşılaştı.

[Fotoğraf: AA]

"Canları pahasına kendilerini siper eden polislerimize ufak bir jest yapalım dedik"

Daha sonra mahalle sakinleri tarafından polislere pasta ve çay ikram edildi.

Aylak, sürprizi mahalle sakinleriyle beraber düşündüklerini ifade ederek "Biz günler öncesinden böyle bir organizasyon yapalım diye düşünmüştük. Polis Haftamız malum. Bizim güvenliğimiz halkımızın güvenliği için canları pahasına kendilerini siper ediyorlar. Biz de böyle ufak bir jest yapalım dedik" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Aydın

Aydın'ın Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi'ndeki Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin başkanı emekli polis memuru Necati Gür, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kavga ihbarında bulundu.

Kendileri için planlanan kutlamadan habersiz, belirtilen adrese giden ekipler sürprizle karşılaştı.

[Fotoğraf: AA]

Elazığ yöresine ait Türküleri seslendiren dernek üyeleri, polislere ikramda bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Gür, Aydın'da 18 yıl polis memurluğu yaptığını belirterek Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümünü kutlamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Etkinlikte AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz da yer aldı.