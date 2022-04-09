Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 04:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayrı yaşadığı eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da ayrı yaşadığı eşini iş yerinde tüfekle vurarak öldüren Serhan S. yakalanarak gözaltına alındı.
Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide, tüfekle başından vurulan Nurcan S., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Katil zanlısı Serhan S., olayın ardından kayınpederinin Gazi Caddesi'ndeki dönerci dükkanına da hasar verdikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.
Serhan S'nin birlikte dönercilik yaptığı eşi Nurcan S. ile bir süredir ayrı yaşadığı ve eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Etiketler: Burdur Kadına Şiddet
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