Çok Bulutlu 2.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.11.2024 09:08

Konya'da karda mahsur kalan 27 kişi kurtarıldı

Konya’nın Yunak ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda kalan 27 kişi kurtarıldı.

Konya'da karda mahsur kalan 27 kişi kurtarıldı

Ankara, Antalya, Isparta ve çevre illerden yola çıkan sürücüler, Yunak - Akşehir kara yolunun 9'uncu kilometresinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla mahsur kaldı.

Vatandaşların yardım talebinde bulunması üzerine kara yolları ekipleri harekete geçti.

Ekipler, yoğun kar yağışı ve zorlu hava koşullarına rağmen bölgeye ulaşarak, yolda kalan 27 kişiyi kurtardı.

Yunak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulunuldu.

Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde kurtarıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ekiplerimizle birlikte mahsur kalan tüm vatandaşlarımızı kısa süre içinde güvenli bir şekilde kurtardık. Vatandaşlarımızın sağlık durumu gayet iyi. Hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirlerimizi aldık ve herhangi bir olumsuz duruma karşı anında müdahale etmek için hazır durumdaydık. Allah’a şükürler olsun, ekiplerimizin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmadı."

ETİKETLER
Kar Yağışı Konya
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 30 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:01
Konya'da ulaşıma kar engeli: Yollar trafiğe kapandı
10:45
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu
10:41
Kurtulmuş: Öğretmenlerimiz evlatlarımızın yolunu aydınlatmaya devam edecektir
10:37
Evren ve Mevlüt öğretmen depremzede öğrencilere umut oluyor
10:17
Bakan Tekin: Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınları için çalışacağız
10:51
Trafik ekipleri 1 haftada 3 milyona yakın aracı denetledi
Türkiye beyaza büründü
Türkiye beyaza büründü
FOTO FOKUS
45 yıllık öğretmenliğe anlamlı veda
45 yıllık öğretmenliğe anlamlı veda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ