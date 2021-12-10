Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın güney kesimi için pazar gününe kadar sürecek fırtına öngörülüyor.
Konya'da rüzgarın, güneyden saatte 50-70 kilometre hızında, yüksek kesimlerde ise saatte 70-90 kilometre hızında eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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