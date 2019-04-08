Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ ile bağlantılı oldukları, örgüt için para topladıkları öne sürülen 9 iş insanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 8'i yakalandı.
Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
Hakkında gözaltı kararı bulunan Ahmet Ç.'nin yurt dışında olduğu belirlendi.
Kaynak: AA