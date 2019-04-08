Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Sinop, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel düzeyde kuvvetli yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Ege bölgesi ile göller yöresinde güney yönlerden kuvvetli esmesi, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sis ve pus hadiseleri görülmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA