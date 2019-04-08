Konya'da Zafer Çetin idaresindeki otomobil, merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi Hasanköy Kavşağı'nda kırmızı ışıkta hızla geçmeye çalıştığı sırada, İsmail Şahin yönetimindeki minibüse çarptı.
Savrulan minibüs önce bariyerlere, ardından da bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kazada 2 aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan İbrahim Çetin, Fevzi Altın, Muharrem Demirel, Ramazan Eken ve İlker Benli yaralandı.
Konya'daki farklı hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Zafer Çetin, İlker Benli ve Ramazan Eken'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaralılardan İbrahim Çetin'in, Denizli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu belirtildi.
Kaynak: AA