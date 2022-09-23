Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da drift yapan sürücülere 27 bin 375 lira ceza kesildi
Konya'da drift yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan üç sürücüye 27 bin 375 lira para cezası kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, drift yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan sürücülerin tespiti için çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, E.C, F.G. ve M.G'yi yakaladı.
Sürücülere, 27 bin 375 lira ceza kesildi.
Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün el konuldu, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan" adli işlem başlatıldı.
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