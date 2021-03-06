İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesinin ardından, Covid-19 salgınına göre şehrin "kırmızı" olan rengini değiştirmek için başta Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü el birliğiyle mücadeleye başladı.

Mücadelenin en ön saflarında yer alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki Covid-19 riskini azaltmak için hazırlanan önlem paketi kapsamında kontrollerini yoğunlaştırdı.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Konya'nın, günlük 100 bine yakın aracın geçtiği 7 ana güzergah üzerinde kurulu bir şehir olduğunu söyledi.

180 noktada 3 binin üzerinde personelle denetim

Bu sirkülasyonun, hafta içi yaşanan hareketlilik nedeniyle Covid-19 vakalarının artışında rol oynadığını ifade eden Aydın, "Şehrimizde artan Kovid-19'un yayılımını azaltmak için alınan kararlar doğrultusunda önemli bir önlem paketi hazırlandı. Şu anda bunları uygulamaya başladık. Bu önlemleri, ilimizi güzergah olarak kullanan araç sürücüleri üzerinde ve şehirdeki vatandaşların yoğunlaştığı yerlerde, yaklaşık 180 nokta ile 3 binin üzerindeki personelle gerçekleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Tüm bu önlemlerin, kentin risk haritasındaki renginin maviye dönmesi için alındığını anlatan Aydın sözlerini şöyle sürdürdü;

Dinamik denetim modeline geçilen günden itibaren personel sayımızı yüzde yüz arttırdık. Park ve bahçeler, pazar yerleri, iş merkezleri, araçlar ve seyahat edenlerin HES kodlarına kadar bakmaya başladık. Park ve bahçeler, pazar yerleri, iş merkezleri, araçlar ve seyahat edenlerin HES kodlarına kadar bakmaya başladık. Şehir içi ile giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktası sayısını arttırdık. Daha önce de bu kontrolleri yapıyorduk ancak daha çok personelle daha sıkı şekilde yapacağız.