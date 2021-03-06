Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde, Kerem K., arkadaşı olduğu öğrenilen Murat Emirhüseyinoğlu'na bir miktar borç para verdi. Borcunu uzun süredir ödemeyen arkadaşına sinirlenen Kerem K., C.K. ile birlikte Emirhüseyinoğlu'nun kaldığı adrese gitti.

İkili, konuşmanın ardından tartışmaya başladı. Kerem K. yanında bulunan tabancayı çıkarttı ve Emirhüseyinoğlu'nun başına iki el ateş etti. Kerem K. ve C.K. olay yerinden hızlıca uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Emirhüseyinoğlu, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kerem K. ve ona yardım ettiği tespit edilen C.K.’yı kaldıkları adreste gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.