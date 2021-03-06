Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filyasyona yakalandı, hakaret de edince yurtta karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında evinde karantinada bulunması gereken kişi çarşıda yakalandı. Filyasyon ekiplerine hakaret de eden kişi yurtta karantinaya alındı.
Büyükmandıra beldesinde filyasyon ekiplerinin yaptığı HES kodu sorgulamasında T.T'nin COVID-19 temaslısı olduğu ve evinde karantinada bulunması gerektiği tespit edildi.
T.T'nin filyasyon ekiplerine hakaret etmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri çağrıldı.
3 bin 150 lira para cezası
Jandarma ekiplerince kurallara uymadığı için 3 bin 150 lira ceza verilen T.T. hakkında "Kamu görevlisine hakaret etmek" suçundan işlem başlatıldı.
T.T. ardından karantinaya alınması için sağlık ekiplerince Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurduna götürüldü.
Etiketler: Filyasyon Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da mağaralara operasyon: 29 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz