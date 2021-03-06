Büyükmandıra beldesinde filyasyon ekiplerinin yaptığı HES kodu sorgulamasında T.T'nin COVID-19 temaslısı olduğu ve evinde karantinada bulunması gerektiği tespit edildi.

T.T'nin filyasyon ekiplerine hakaret etmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri çağrıldı.

3 bin 150 lira para cezası

Jandarma ekiplerince kurallara uymadığı için 3 bin 150 lira ceza verilen T.T. hakkında "Kamu görevlisine hakaret etmek" suçundan işlem başlatıldı.

T.T. ardından karantinaya alınması için sağlık ekiplerince Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurduna götürüldü.