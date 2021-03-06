Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütünü çökertme çalışması başlattı.

2 Mart'ta Adana merkezli İzmir ve Osmaniye'de düzenlenen operasyonda 9 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 62'ye yükseldi.

22 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 22'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, 2 Mart'ta kimliklerini ve adreslerini belirlediği 72 şüpheliyi yakalamak için Adana'nın yanı sıra İzmir ve Osmaniye'de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 53 zanlı yakalanmıştı.