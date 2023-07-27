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Türkiye
AA 27.07.2023 20:41

Konya'da besi çiftliğinde yangın: 33 büyükbaş telef oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde besi çiftliğinde yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına alırken 33 büyükbaş hayvan telef oldu.

Konya'da besi çiftliğinde yangın: 33 büyükbaş telef oldu

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Uzunkuyu Mahallesi'nde Ercan E'ye ait besi çiftliğinde, samanların depolandığı bölümde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdikten sonra ahırdaki zincire bağlı hayvanların çoğunu kurtardı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 9 araçla müdahale ettiği yangın, 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangında, 177 büyükbaş hayvandan 33'ünün telef olduğu belirlendi.

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