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Türkiye
İHA 27.07.2023 19:50

Tekirdağ'da fırtına ve dolu: Ağaç otomobilin üstüne devrildi

Tekirdağ’da çıkan fırtına nedeniyle yıkılan ağaç otomobilin üstüne devrilirken, fırtınanın yanı sıra kentte dolu da etkili oldu.

Tekirdağ'da fırtına ve dolu: Ağaç otomobilin üstüne devrildi
[Fotograf: İHA]

Tekirdağ Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ve Gaziosmanpaşa Caddesi arasında kalan 61. Sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Can kaybı veya yaralanan olmadı

Sert esen rüzgar nedeniyle kırılan ağacın üzerine düştüğü otomobil hasar alırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri intikal etti.

Emniyet ekipleri bölgede güvenlik önemleri alırken, yaşanan olayda can kaybı veya yaralanan olmaması sevindirdi.

Dolu etkili oldu

Fırtınanın yanı sıra kentte dolu  da etkili oldu. En sıcak günlerini yaşayan Tekirdağ'da etkili olan dolu yağışı havayı serinletirken, zaman zaman zor anlar da yaşattı.

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