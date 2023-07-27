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Türkiye
AA 27.07.2023 18:45

İstanbul'da aşırı sıcaklara "sağanak" molası

İstanbul'da dün etkili olan aşırı sıcaklıkların ardından akşam saatlerinde sağanak başladı. Bir anda bastıran yağış sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da aşırı sıcaklara "sağanak" molası

Ümraniye, Kağıthane ve Beşiktaş'ta aniden bastıran yağmur, yollarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.

Sağanak, bir süre sonra yerini serin ve bulutlu havaya bıraktı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ağaç devrildi

Bu arada, Beşiktaş Türkali Mahallesi Selaltı Sokak'taki ağaç, rüzgar nedeniyle iki aracın üzerine devrildi. Araçların birinde hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çekmeköy'de ise şiddetli ve gök gürültülü sağanak etkili oldu. Ara sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına, kafe ve market gibi yerlere sığınarak, yağışın bitmesini bekledi.

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