İstanbul'da aşırı sıcaklara "sağanak" molası

Ümraniye, Kağıthane ve Beşiktaş'ta aniden bastıran yağmur, yollarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.

Sağanak, bir süre sonra yerini serin ve bulutlu havaya bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Ağaç devrildi

Bu arada, Beşiktaş Türkali Mahallesi Selaltı Sokak'taki ağaç, rüzgar nedeniyle iki aracın üzerine devrildi. Araçların birinde hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Çekmeköy'de ise şiddetli ve gök gürültülü sağanak etkili oldu. Ara sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına, kafe ve market gibi yerlere sığınarak, yağışın bitmesini bekledi.