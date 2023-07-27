Bursa'da eve giren davetsiz misafir: Makak maymunu

Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde sahibinden kaçtıktan sonra bir sokakta görülen maymun, dün akşam Basri Güleç'in evine girdi.

Mutfak dolabının üzerinde bitkin duran maymuna, Güleç ve 10 yaşındaki kızı Sümeyye Güleç, muz ve karpuz verdi.

Güleç ailesi maymunun geceyi evde geçirmesinin ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Koruma altına alındı

İhbar üzerine adrese Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

"Davetsiz misafir", Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefi Veteriner Hekim Azizcan Sezer koordinesindeki ekip tarafından iğneyle yakalandı.

Kafese konulan ve muayenesi yapılan maymun, koruma altına alınması amacıyla Karacabey ilçesindeki rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Evde yaşayan kız çocuğu, bir gece besledikleri hayvanı ekipler götürünce gözyaşlarına hakim olamadı.

"3 kişi sokakta kaybolan maymunu arıyordu"

Basri Güleç, gazetecilere, dün öğlen işe gitmek için evinden çıkarken 3 kişinin sokakta kaybolan maymunu aradıklarını gördüğünü söyledi.

Akşam evde bu hayvanla karşılaştıklarını belirten Güleç, "Önüne yiyecek koyduk. Sabah uyandığımızda ihbarda bulunduk, ekipler geldi. Sağlık durumu iyiydi, evde ne varsa ona verdik. Muz, karpuz, su gibi onun yiyeceği şeyleri verdik" dedi.