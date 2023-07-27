Bakan Yumaklı çobanlık yaparken hazırlandığı LGS'de 2'nci olan Muhammet'i tebrik etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Elazığ'a en uzak mesafedeki Arıcak ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde yaşayan başarılı öğrenci, kışın kasap olan babasına yardım ederken, yazın yaylalarda hayvan otlatarak ailesine destek oldu. Çobanlık yaparken LGS sınavına hazırlanan 14 yaşındaki Muhammet, 4 Haziran'da gerçekleştirilen sınavda 494 puan alarak Türkiye 2'ncisi oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, telefonla aradığı Muhammet Halil Yazar'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yazar da LGS'de elde ettiği başarıdan dolayı mutluluk duyduğunu ve tıp fakültesinde eğitim almayı düşündüğünü ancak tarım alanına da yönelebileceğini belirterek, "Gelecekte yiyecek, içecek, su kaynaklarımız azalacaktır. Bunlar için de devletimize katkı sağlamayı düşünürüm." ifadelerini kullandı.

Muhammet Halil Yazar'ın babası Yücel Yazar ile de telefonda görüşen Bakan Yumaklı, "Pırlanta gibi bir evlat yetiştirdiğiniz için sizi çok tebrik ediyorum. Muhammet'in tarım sektörüne yönelmesi halinde bundan memnuniyet duyarız. Bizim dimağı açık, zeki, çalışkan gençlere ihtiyacımız var ki Türkiye Yüzyılı'nı üretimin yüzyılı yapalım. Tarımda dünyada emsallerimizin zaten birçok noktada ilerisindeyiz ama çok daha ilerisinde olalım inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Baba Yücel Yazar da 20 yıl önce Arıcak'ta lise mezunu bile bulmakta zorluk çektiklerini ancak bugün ilçede 300'e yakın öğretmenin bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu başarı için devletimize ve Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuğumun da ileride devleti için nerede, nasıl bir pozisyon alması gerekiyorsa bunun için elimizden geleni yapmaya çalışırız."