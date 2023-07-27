Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 33.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.07.2023 17:30

Bakan Yumaklı çobanlık yaparken hazırlandığı LGS'de 2'nci olan Muhammet'i tebrik etti

Bakan Yumaklı, Elazığ'da çobanlık yaparken hazırlandığı LGS Sınavı'nda Türkiye 2'ncisi olan Muhammet Halil Yazar'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Elazığ'a en uzak mesafedeki Arıcak ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde yaşayan başarılı öğrenci, kışın kasap olan babasına yardım ederken, yazın yaylalarda hayvan otlatarak ailesine destek oldu. Çobanlık yaparken LGS sınavına hazırlanan 14 yaşındaki Muhammet, 4 Haziran'da gerçekleştirilen sınavda 494 puan alarak Türkiye 2'ncisi oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, telefonla aradığı Muhammet Halil Yazar'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yazar da LGS'de elde ettiği başarıdan dolayı mutluluk duyduğunu ve tıp fakültesinde eğitim almayı düşündüğünü ancak tarım alanına da yönelebileceğini belirterek, "Gelecekte yiyecek, içecek, su kaynaklarımız azalacaktır. Bunlar için de devletimize katkı sağlamayı düşünürüm." ifadelerini kullandı.

Muhammet Halil Yazar'ın babası Yücel Yazar ile de telefonda görüşen Bakan Yumaklı, "Pırlanta gibi bir evlat yetiştirdiğiniz için sizi çok tebrik ediyorum. Muhammet'in tarım sektörüne yönelmesi halinde bundan memnuniyet duyarız. Bizim dimağı açık, zeki, çalışkan gençlere ihtiyacımız var ki Türkiye Yüzyılı'nı üretimin yüzyılı yapalım. Tarımda dünyada emsallerimizin zaten birçok noktada ilerisindeyiz ama çok daha ilerisinde olalım inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Baba Yücel Yazar da 20 yıl önce Arıcak'ta lise mezunu bile bulmakta zorluk çektiklerini ancak bugün ilçede 300'e yakın öğretmenin bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu başarı için devletimize ve Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuğumun da ileride devleti için nerede, nasıl bir pozisyon alması gerekiyorsa bunun için elimizden geleni yapmaya çalışırız."

ETİKETLER
Elazığ LGS İbrahim Yumaklı
Sıradaki Haber
Bartın'da denize girmek yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:20
Borsa günü rekorla tamamladı
18:10
Suudi Arabistan'dan Umman'a 5 milyar dolarlık yatırım
18:01
Isparta'daki orman yangını kontrol altında
17:50
Su borusu patladı, vatandaşlar su altında kaldı
17:48
Finlandiya'da doğum sayıları şimdiye kadar ki en düşük seviyesinde
17:34
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, aşırı sağcı bakanın Aksa'ya baskınını "kabul edilemez" diye niteledi
Tekirdağ'ın su ihtiyacını karşılayan barajda doluluk oranı yüzde 19'a düştü
Tekirdağ'ın su ihtiyacını karşılayan barajda doluluk oranı yüzde 19'a düştü
FOTO FOKUS
Bakan Yumaklı çobanlık yaparken hazırlandığı LGS'de 2'nci olan Muhammet'e tebrik etti
Bakan Yumaklı çobanlık yaparken hazırlandığı LGS'de 2'nci olan Muhammet'e tebrik etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ